Когда в США победит Трамп – будет поздно

Властям Украины пора искать компромисс с Россией. Такой совет дал украинскому руководству народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Как заявил нардеп в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, медлить в этом вопросе нельзя. Угроза скорого возвращения в Белый дом в Вашингтоне Дональда Трампа вполне реальна. А этот политик обещает немедленно снять Киев с довольствия, напомнил Шевченко.

Депутат Рады рекомендует провести "разведывательные политические консультации". По его словам, надо прощупать, на какой компромисс готова пойти Россия. Ведь возможно, что никакого компромисса вообще быть не может, заметил украинский политик. Кроме того, Шевченко подчеркивает, что на Украине очень опасаются смены внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Трамп – непредсказуемый политик, который может перевернуть всю ситуацию, приводят слова нардепа "Вести".

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