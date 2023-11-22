Финляндия ужесточила перемещения на границе с Россией

Законопроект МВД одобрен

Доработанный законопроект финского МВД об ужесточении перемещения на границе с Россией одобрен вице-канцлером юстиции Финляндии. Микко Пумалайнен давал правовую оценку законодательным предложениям правительства. Днем ранее заместитель канцлера с идеями кабмина не согласился.

Как ранее сообщалось, правительство Финляндии намеревается полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев. Кроме того, финский кабмин должен подготовиться к ответным мерам с российской стороны.

Финские власти ранее заявили, что из-за неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска, ближайшие к Петербургу. Четыре пункта пропуска из восьми уже закрыты, сообщает газета Helsingin Sanomat.

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