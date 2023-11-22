События на международной арене развиваются в благоприятном для Москвы ключе

Избрание меры пресечения депутату Рады Андрею Одарченко. Прокурор зачитывает его высказывания из материалов дела. Перед судом нардеп предстал из-за подозрений в попытке подкупа топ-чиновника. На заседании стало ясно: прокололся он совсем на другом.

"Одарченко фактически нормализует агрессию России против Украины", - заявила прокурор.

Даже намеки на урегулирование конфликта с Москвой для киевского режима - как красная тряпка. А тут о перемирии говорят депутаты созданной Зеленским партии "Слуга народа", пусть и уже исключенные из нее за вольнодумства. Нардеп Евгений Шевченко и вовсе был доверенным лицом актера, прорвавшегося на Банковую на выборах 2019 года.

"Я бы рекомендовал сейчас провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, на какие компромиссы Россия готова согласиться. Это крайне важно, потому что на точке успеха нужно договариваться. Дальше идет вниз. Придет Дональд Трамп, мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать, тогда будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - сказал Шевченко.

Сам себе законодательно запретивший вести переговоры Зеленский неожиданно изволил заявить, что готов обсудить с Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию. Ранее экс-президент США уверял: в случае переизбрания он завершит российско-украинский конфликт за 24 часа. Но готов ли сам Дональд Трамп тратить свое время на киевского попрошайку?

Ранее команда экс-президента США отказала в аудиенции пособнику Зеленского Андрею Ермаку, когда тот прилетел в Вашингтон клянчить деньги. Журналист Бенджамин Холл, который брал это интервью, после поделился, к чему свелась вся беседа: одно нытье и жалобы.

"Он вообще не сдерживался. Он говорил о США, отсутствии финансирования со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки со стороны американцев. Он говорил о том, как Израиль действительно оторвал взгляды мира от Украины, и он считает, что это критический момент", - указал журналист.

Это называется паника. Германская die Welt пишет: Зеленский сам посеял зерна сомнения в оправданности западных инвестиций в Украину. Громче всех кричал, что без американской поддержки украинцы проиграют. И вот Конгресс США принимает бюджет, в котором ни цента для Киева. Немецкие репортеры отмечают и публичную ссору Банковой с Минобороны. Подобные разногласия не способствуют укреплению доверия со стороны Запада к киевскому режиму.

События на международной арене развиваются в благоприятном для Москвы ключе, считает французский журналист Галаге Фенвик. И пытается разгадать улыбку российского лидера: "Владимир Путин улыбается. Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом. Звезды сошлись идеальным образом. Положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о тяжелом моменте для Запада".

Гвозди в крышку гроба для киевского режима методично продолжают забивать вчерашние братья-поляки. С четверга бастующие польские перевозчики перекроют еще один пункт пропуска на границе с Украиной. К их протесту присоединятся и фермеры. Премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать всю помощь ЕС, если Брюссель не пересмотрит стратегию оголтелой поддержки Киева, в то время как Вашингтон притормозил свое спонсорство из-за политического тупика.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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