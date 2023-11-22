Десятки кораблей НАТО вышли из финских портов в район учений Freezing Winds

В маневрах на Балтике участвуют 30 кораблей и 4 тысячи военнослужащих

Корабли стран НАТО вышли из финских портов турку и Хельсинки в район учений Freezing Winds. Маневры пройдут в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике.

В натовских учениях принимают участие около 30 боевых кораблей, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих. Маневры впервые проводятся под руководством Финляндии как члена альянса.

Как сообщили в финских ВМС, запланирована высадка на берег морского десанта. В учениях примут участие морские пехотинцы США, Великобритании и Финляндии, а также корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Маневры продлятся до 1 декабря, передает "Интерфакс".

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