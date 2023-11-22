Львиный коготь с шеи Элвиса Пресли выставили на аукцион

Начальная цена лота - 500 тысяч долларов

Онлайн-аукцион Gotta Have Rock and Roll выставил на продажу украшения из коллекции Элвиса Пресли. Один и лотов - ожерелье с львиным когтем, инкрустированным бриллиантами и рубинами, которое оценивается в 500 тысяч долларов.

Украшение ранее находилось в музее Элвиса Пресли в городе Мемфис в американском штате Теннесси. Отмечается, что ожерелье было неотъемлемой частью стиля музыканта, оно сопровождало его на самых значимых событиях, включая концерты и светские мероприятия.

Аукцион, на котором будет представлен уникальный предмет, пройдет с 22 ноября по 15 декабря. Покупатель получит не просто украшение, но часть истории: существуют фотографии Элвиса с этим ожерельем на встрече с боксером Мухаммедом Али и на праздновании пятого дня рождения дочери певца, пишет TMZ.

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