Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

Доля социальных расходов превысила 50%

Мосгордума в среду приняла закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

"Представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств", - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

В 2024 году доходы бюджета Москвы составят 4,3 триллиона рублей, в 2025 году - почти 4,6 триллиона., в 2026 году - около 4,9 триллиона. Расходы в 2024 году составят почти 4,8 триллиона рублей, в 2025 году - около 5 триллионов, в 2026 году - более 5,1 триллиона рублей.

Как уточнила Зяббарова, в 2024 году на оказание мер социальной поддержки предусмотрено более 600 миллиардов рублей, коснутся они около 4,5 миллиона столичных жителей.

В пояснительной записке указано, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%.

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