ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

19:55
  • среда
  • 22 ноября 2023

Доля социальных расходов превысила 50%

Мосгордума в среду приняла закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

"Представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств", - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

В 2024 году доходы бюджета Москвы составят 4,3 триллиона рублей, в 2025 году - почти 4,6 триллиона., в 2026 году - около 4,9 триллиона. Расходы в 2024 году составят почти 4,8 триллиона рублей, в 2025 году - около 5 триллионов, в 2026 году - более 5,1 триллиона рублей.

Как уточнила Зяббарова, в 2024 году на оказание мер социальной поддержки предусмотрено более 600 миллиардов рублей, коснутся они около 4,5 миллиона столичных жителей.

В пояснительной записке указано, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.