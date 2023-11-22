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Пособника бандитов нейтрализовала ФСБ в Ингушетии

20:37
  • среда
  • 22 ноября 2023

Один сотрудник спецслужбы ранен

Пособник бандгруппы нейтрализован сотрудниками ФСБ в Ингушетии. Преступник отказался сдаться и оказал вооруженное сопротивление. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ингушетии, один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

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По данным пресс-службы, спецслужбы получили информацию о том, что пособник бандитов Ганиев 1990 года рождения скрывается в городе Сунже Республики Ингушетия. Преступнику было предложено сдаться, он отказался и оказал сопротивление. Бандит нейтрализован, один сотрудник спецслужб ранен.

По данным ФСБ, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте происшествия найдена граната Ф-1, переделанный в боевой травматический пистолет системы Макарова и боеприпасы, передает ТАСС.

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