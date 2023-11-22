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Кабмин отменил запрет на экспорт летнего дизеля из России

21:04
  • среда
  • 22 ноября 2023

Внутренний рынок насыщен

Запрет на экспорт летнего дизельного топлива отменен. Благодаря принятому в сентябре комплексу мер внутренний российский рынок насыщен, сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, решение о снятии запрета на экспорт приняло правительство России.

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В сообщении министерства подчеркивается, что в течение прошедших двух месяцев сохранялись высокие объемы переработки нефти на НПЗ. В результате обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.

По данным Минэнерго, с начала действия запрета на экспорт оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились. Сейчас его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн - это на 14% больше, чем на дату введения запрета, передает ТАСС.

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