Путин передал МВД и МИД вопросы принятия в гражданство России

Президент подписал соответствующий указ

Новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства и принесения присяги утвердил президент России. Владимир Путин подписал соответствующий указ в связи с принятием в апреле нового федерального закона "О гражданстве РФ".

В соответствии с новым законом, в ведении президента России сохраняется только прием в гражданство в исключительном порядке. В остальном вопросы приобретения российского гражданства переходят к МВД и МИД.

Подписанный президентом Владимиром Путиным указ утверждает также положение о порядке принесения присяги гражданина России и образец бланка с текстом этой присяги. По новому закону полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства, расширяются. А вместо отмены решений о приеме в гражданство России вводится институт прекращения гражданства, передает ТАСС.

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