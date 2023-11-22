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В Италии назвали "волшебное оружие" для спасения Украины

21:48
  • среда
  • 22 ноября 2023

И это не Leopard и не HIMARS

Итальянские СМИ назвали "волшебное оружие", которое может спасти Украину. Как пишет издание Fatto Quotidiano, Зеленский просит еще больше вооружений – при том, что получил все: и  Leopard, и HIMARS, и ATACMS, и Abrams. Посылали ему даже кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

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Однако, как отмечают авторы статьи, Запад еще не изобрел волшебного оружия, способного спасти киевский режим. Единственным таким оружием с самого начала конфликта были переговоры.

Журналисты напоминают, что Владимир Зеленский столкнулся с наступлением российских войск по всей линии фронта. А прежде украинский лидер истощил ВСУ и потерял большое количество натовского вооружения. Единственный выход из ситуации, считают авторы - мирные переговоры с Россией и поиск компромиссов.

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