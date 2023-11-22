На мосту между США и Канадой произошел взрыв: все подробности

Вероятно, это был теракт

На границе США и Канады на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады прогремел взрыв, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что взрыв произошел на американской части моста. Как сообщили в мэрии города Ниагара-Фолс, имел место "инцидент с участием автомобиля".

Согласно предварительным данным ФБР, на мосту взорвалась машина. Есть вероятность, что это был теракт. Ранения получил сотрудник пограничной службы.

На месте ЧП видно задымление, работают экстренные службы. Сам мост в настоящее время закрыт.

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