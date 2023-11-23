На херсонском направлении потери противника за сутки составили до 70 человек

Минобороны России представило свежие данные о ходе спецоперации.

"Западная" группировка войск на купянском направлении уничтожила до двух взводов ВСУ и три пикапа. На херсонском участке потери противника составили до 70 боевиков. В районе Воздвиженки в ДНР ПВО сбили украинский МиГ-29 и почти полсотни вражеских беспилотников.

На запорожском направлении мобильная группа Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожила вражескую технику. После получения данных разведки десантники оперативно выдвинулись на автомобиле типа "багги" с установленным противотанковым ракетным комплексом "Корнет" на огневую позицию. Считанные минуты - и машина радикалов ликвидирована. Боеприпасы нашего ПТРК наводятся по лазерному лучу и способны пробить броню толщиной 120 сантиметров. У боевиков нет никаких шансов выжить.

А на южнодонецком направлении удары по военным объектам и технике националистов нанесли штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" поразили замаскированный укрепрайон ВСУ. Работали парами - до места пуска ракет летели на предельно малой высоте. После выполнения задачи - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и обратный курс на аэродром базирования. Все цели успешно уничтожены.

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