ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские десантники уничтожили технику ВСУ на запорожском направлении

08:43
  • четверг
  • 23 ноября 2023

На херсонском направлении потери противника за сутки составили до 70 человек

Минобороны России представило свежие данные о ходе спецоперации.

"Западная" группировка войск на купянском направлении уничтожила до двух взводов ВСУ и три пикапа. На херсонском участке потери противника составили до 70 боевиков. В районе Воздвиженки в ДНР ПВО сбили украинский МиГ-29 и почти полсотни вражеских беспилотников.

На запорожском направлении мобильная группа Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожила вражескую технику. После получения данных разведки десантники оперативно выдвинулись на автомобиле типа "багги" с установленным противотанковым ракетным комплексом "Корнет" на огневую позицию. Считанные минуты - и машина радикалов ликвидирована. Боеприпасы нашего ПТРК наводятся по лазерному лучу и способны пробить броню толщиной 120 сантиметров. У боевиков нет никаких шансов выжить.

А на южнодонецком направлении удары по военным объектам и технике националистов нанесли штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" поразили замаскированный укрепрайон ВСУ. Работали парами - до места пуска ракет летели на предельно малой высоте. После выполнения задачи - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и обратный курс на аэродром базирования. Все цели успешно уничтожены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.