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Угроза ликвидирована: о новых подвигах российских военных

08:38
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Ефрейтор Надежда Владимирова неоднократно спасала раненых бойцов

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Майор Алексей Полатинский и его штурмовая группа обнаружили замаскированную огневую позицию, с которой вражеская ЗРК вела огонь по нашей авиации и сковывала ее применение во время атаки мотострелков. Подразделение Полатинского уничтожило зенитную установку и пять радикалов. Угроза для наших ВКС была ликвидирована.

Ефрейтор Надежда Владимирова в составе передовой медгруппы неоднократно спасала раненых бойцов в непосредственной близости от линии соприкосновения. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны националистов, за время СВО она оказала помощь более тысячи нашим военнослужащим.

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