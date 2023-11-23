Угроза ликвидирована: о новых подвигах российских военных

Ефрейтор Надежда Владимирова неоднократно спасала раненых бойцов

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Майор Алексей Полатинский и его штурмовая группа обнаружили замаскированную огневую позицию, с которой вражеская ЗРК вела огонь по нашей авиации и сковывала ее применение во время атаки мотострелков. Подразделение Полатинского уничтожило зенитную установку и пять радикалов. Угроза для наших ВКС была ликвидирована.

Ефрейтор Надежда Владимирова в составе передовой медгруппы неоднократно спасала раненых бойцов в непосредственной близости от линии соприкосновения. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны националистов, за время СВО она оказала помощь более тысячи нашим военнослужащим.

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