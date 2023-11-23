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Нидерланды готовятся к смене политического курса

08:47
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Власть в стране могут получить крайне правые

К резкой смене политического курса готовятся Нидерланды. На внеочередных парламентских выборах - по предварительным подсчетам - в лидеры неожиданно вышла крайне правая "Партия свободы".

Ее лидер депутат Герт Вилдерс имеет все шансы сесть в кресло премьера, которое 13 лет занимал Марк Рютте. Однако взгляды политиков по ключевым вопросам противоположны. Рютте называли одним из главных русофобов Европы и инициатором большинства антироссийских санкций со стороны ЕС.

Евроскептик Вилдерс выступает против военной помощи Украине. А также за жесткое ограничение миграции и тотальный контроль за мусульманскими общинами в стране.

Окончательные итоги выборов объявят 1 декабря.

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