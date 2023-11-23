Шапошников объяснил, как формируется московский бюджет

Горизонт планирования - три года

Что дает горизонт планирования бюджета Москвы на 3 года? Какие статьи расходов вызвали наиболее серьезные вопросы у городских депутатов? Какие условиях повлияли на формирование главного финансового документа столицы? Много ли было внесено поправок к окончательному чтению?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Три года - это абсолютно нормальный, привычный горизонт планирования. Не только для московского бюджета, но и для федерального. Деньги же Москва получает от москвичей, от московского бизнеса, от московского производства. То, что в столичном бюджете находятся деньги от регионов, от федералов, - это такой миф. Основные доходные статьи, их три, - НДФЛ, налог на прибыль предприятий и специальные налоговые режимы, которые были введены несколько лет назад", - отметил Шапошников.

Полный комментарий Алексея Шапошникова смотрите в видео

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