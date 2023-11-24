Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Марс переходит в знак жизнерадостного Стрельца

Овны

Ваша главная планета Марс переходит в знак жизнерадостного Стрельца. В этот период вам скучно не будет: он позовет в дорогу, на новую учебу и навстречу приключениям!

Тельцы

Воздержитесь от рискованных инвестиций и желания судиться с обидчиками. Используйте энергию Марса, чтобы уйти, наконец, из невыгодного банка, напрячься и погасить кредит.

Близнецы

Вас будут атаковать назойливые поклонники, продавцы, деловые партнеры. К Новому году вы можете решиться на брак или совместный бизнес - не слишком ли скоропалительно?

Раки

Вам придется работать за троих или поехать в командировку. У вас будут силы на активный образ жизни. Но стоит ли тратить всю энергию на работу? Есть над чем подумать!

Львы

Марс зажигает огни в родственном для вас знаке Стрельца. А значит, пришло время для броских нарядов, смелых поступков и творческого подхода буквально ко всему.

Девы

Во многих из вас проснется дизайнер - вы сможете сделать стильный ремонт или обновить детали интерьера. Также у вас получится продать или купить недвижимость своими силами.

Весы

Среди активистов, борющихся за экологию своего района или ремонт дома, станет больше представителей вашего знака. Вы будете неутомимы в разговорах с соседями, знакомыми и даже прохожими.

Скорпионы

Ловите момент, чтобы настоять на повышении зарплаты - у вас хватит смелости и убедительности. Пока Марс рядом, смелее берите финансовую ситуацию под контроль.

Стрельцы

Вас можно поздравить с началом яркого периода: Марс вошел в ваш знак, где пробудет до 4 января. Вы будете заметны, активны и сможете реализовать свои планы.

Козероги

Вам Марс может принести не очень приятные моменты: появление тайных врагов и сплетников. Зато любая работа, которую вы делаете в одиночку, будет получаться на ура.

Водолеи

Вы страстно захотите популярности и даже славы. Почему бы и нет? Ближайшие полтора месяца активно занимайтесь самопиаром, вы будете интересны людям.

Рыбы

У представителей знака, нацеленных на карьеру или брак по расчету, начинается горячая пора. Вы готовы перехватить инициативу, настоять на своем, повысить свою значимость в глазах других.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"