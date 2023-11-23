Израиль назвал дату начала освобождения заложников из Газы

Стороны конфликта договорились об освобождении части заложников

Процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Об этом заявил в четверг, 23 ноября, руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

По словам политика, контакты об освобождении заложников "продвигаются и продолжаются постоянно".

Однако начало процедуры освобождения заложников произойдет в соответствии с изначальным соглашением между сторонами и не ранее пятницы, цитирует Ханегби ТАСС.

Ранее на виртуальном саммите "Большой двадцатки" премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что члены G20 видят сложность проблемы палестино-израильского конфликта и стремятся найти ее решение. Государства "двадцатки" приветствуют решение об освобождении заложников, но важно, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что утверждение Израилем и ХАМАС сделки по освобождению части заложников — это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Россия и большинство стран уже длительное время призывали стороны палестино-израильского конфликта к перемирию и гуманитарным паузам.

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