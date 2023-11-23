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Президент Чехии: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

08:49
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Страны-участницы НАТО воспринимают Москву как "угрозу номер один"

Армии ЕС начали подготовку к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Об этом на заседании "Вышеградской четверки" заявил президент Чехии Петр Павел. 

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Политик призвал стран-участниц НАТО воспринимать Москву как "угрозу номер один", однако подчеркнул, что правительству России, вероятно, потребуются годы для восстановления оборонительного потенциала своих войск из-за участия в конфликтной ситуации на территории Украины.

"Все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", - продолжил Павел, чьи слова приводит РБК.

Президент Венгрии Католин Новакова высказала аналогичную точку зрения и отметила, что Будапешт, Прага, Варшава и Братислава будут продолжать поддерживать ВСУ. По ее словам, консолидированная позиция ЕС по отношению к украинскому кризису звучит просто: "Россия не должна выиграть эту войну".

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что любые инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта не на условиях официального Киева могут оказать негативное влияние на текущий порядок мироустройства.

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