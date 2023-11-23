Премьер Норвегии допустил закрытие границы с Россией

Так уже поступила Финляндия

Норвегия может закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

В ответ на вопрос, способен ли Осло пойти в данном вопросе по стопам Хельсинки, норвежский политик заверил, что так и произойдет, "если будет надо".

Стёре подчеркнул, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии, сообщает РИА Новости.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию с возможным намерением Финляндии закрыть все работающие контрольно-пропускные пункты на границе. Он выразил сожаление в связи с тем, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла русофобская позиция.

Директор второго европейского департамента российского Министерства иностранных дел Сергей Беляев предупредил, что Москва не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки.

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