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Девять эвакуированных из Газы россиян и их родных попали в больницу

09:18
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Россия оказывает им всю необходимую помощь

Девять россиян и членов их семей, которых эвакуировали в Россию из сектора Газа, были госпитализированы. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказали в медицинских службах.
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Собеседники ТАСС отметили, что среди тех эвакуированных, кому потребовалась медицинская помощь, шестеро детей. Подробности о состоянии госпитализированных не приводятся.

Продолжается вывоз россиян, эвакуированных из сектора Газа. Из Каира в Москву самолетами МЧС уже доставили 553 соотечественника. Россиян продолжат вывозить из зоны ближневосточного конфликта.

Кроме того, российские власти организовали доставку в анклав гуманитарной помощи. Глава МЧС доложил президенту России, что к настоящему времени в Газу отправили уже более 245 тонн гуманитарной помощи из России, а в пятницу доставят еще 28 тонн.

Владимир Путин отмечал, что ситуация в Газе внушает глубочайшую обеспокоенность, а кадры со страданиями детей в Газе вызывают особые чувства. Глава государства выразил признательность президенту Египта за помощь в возвращении россиян из Газы.

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