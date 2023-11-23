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Новый президент Аргентины решил устроить конференцию по Украине

09:19
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Милей заверил украинского лидера в поддержке

Конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине может пройти на территории Аргентины. С таким предложением в среду, 22 ноября, выступил новый аргентинский президент Хавьер Милей.

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Милей провел "отличный и дружелюбный" телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказала советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

Другие подробности беседы двух политиков не раскрываются, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва слышала предвыборные заявления политика, но пока не будет делать поспешных выводов. Спикер Кремля также подчеркнул, что Россия с уважением относится к выбору народа Аргентины, сделавшего Хавьера Милея президентом, а также выступает за дальнейшее развитие отношений с этим государством.

При этом годом ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов отмечал, что ситуация на Украине не оказала негативного влияния на российско-аргентинские отношения — Аргентина не присоединилась к нелегитимным антироссийским санкциям, хотя критиковала решение Москвы о спецоперации.

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