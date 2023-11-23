Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Потерпевшая планирует получить от музыканта компенсацию

Бывшая американская модель Шейла Кеннеди обвинила солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза в изнасиловании, совершенном более 30 лет назад, передает журнал Rolling Stone.

61-летняя женщина уже подала иск в Верховный суд штата Нью Йорк – она планирует взыскать с музыканта многомиллионную компенсацию. Инцидент произошел в 1989 году в присутствии как минимум двух человек – телеведущего MTV Рика Рахтмана и другой модели.

По словам потерпевшей, во время одной из вечеринок Роуз предложил гостям наркотики и алкоголь, а после – заняться групповым сексом. Отказавшиеся от предложения модели уже планировали уйти, однако певец не дал им этого сделать – он связал и изнасиловал девушек.

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