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SHAMAN ответил на вызов певца Шарлота

11:37
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Музыкальной дуэли не будет

Известный широкой аудитории как SHAMAN Ярослав Дронов встретился с журналистами и ответил на несколько вопросов. В частности, певец прокомментировал вызов сжегшего российский паспорт Эдуарда Шарлота на музыкальную дуэль.

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17 ноября автор хита "Щека на щеку" Шарлот вызвал артиста SHAMAN на музыкальную дуэль – он предложил оппоненту испытать диапазон вокала.

"Насколько я знаю, он умер", - шутливо ответил Дронов, чьи слова приводит "СтарХит".

Накануне сотрудники полиции задержали в аэропорту Пулково вернувшегося из Армении певца Эдуарда Шарлота. В отношении музыканта составили как минимум три административных протокола – в том числе за порчу документа, удостоверяющего личность. Музыкант получил 13 суток административного ареста – он устроил дебош неподалеку от отделения полиции, куда его отвезли после задержания.

Эдуард Шарлот прославился в Сети как участник шоу "Песни на ТНТ". Летом музыкант уехал в Армению и сжег свой российский паспорт. Через пару месяцев он решил вернуться на Родину и попросил поклонников собрать ему денег на обратный билет.

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