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Будущая глава МИД Аргентины исключила разрыв отношений с Россией, Китаем и Бразилией

09:50
  • четверг
  • 23 ноября 2023

В этом нет ни смысла, ни логики

Новый кабинет министров Аргентины не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Об этом в интервью новостному телеканалу TN будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино.

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По ее словам, разрыв отношений со стратегическими участниками межправительственной организации БРИКС "не имеет ни смысла, ни логики".

"Нет ни разрыва, ни изменения отношений", - уточнила кандидат на пост главы ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что вероятность ухудшения дипломатических отношений между Россией и Аргентиной возможна лишь при возникновении "экстремальной" ситуации.

20 ноября на выборах президента Аргентины победил политик Хавьер Милей, известный широкой общественности своими радикальными высказываниями. Во время предвыборной компании лидер политической коалиции "Свобода наступает" неоднократно заявлял, что является открытым противником сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Милей подчеркивал, что его приход к власти приведет к отзыву заявки Аргентины на вступление в БРИКС и введению новой "устойчивой" валюты – аргентинского доллара.

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