Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

23 дома уже переданы под заселение

В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин. Из них 23 дома уже передали под заселение, еще в два горожане начнут переезжать в ближайшее время.

Кроме строительства новых домов, создается вся необходимая для комфортной жизни социальная инфраструктура. Так, в Южном Чертанове построили новый детский сад на 125 мест, строительство еще одного сейчас ведется. В Бирюлево Восточном почти готова новая детско-взрослая поликлиника. В Зябликово возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще один объект находится на стадии разработки градостроительной документации в Орехово-Борисово Южном. В Царицыно появится площадка для мотокросса.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве снесено 180 домов, попавших в программу реновации. Это втрое превышает показатели прошлого года. Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах Москвы.

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