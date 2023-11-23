Взрыв на канадско-американской границе оказался обычным ДТП

Это не теракт, подчеркнули в ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование по инциденту с автомобилем на Радужном мосту на границе США и Канады. Случившееся рассматривается как дорожно-транспортное происшествие, а не террористический акт, сообщает ТАСС.

Пограничный переход между США и Канадой в районе Ниагарского водопада закрыли после того, как на мосту, соединяющем американский город Буффало и канадскую провинцию Онтарио, произошла авария. Машина, следовавшая на большой скорости, протаранила ограждение и влетела в зону досмотра. Погибли два человека — водитель и пассажир.

После инцидента появились сообщения о том, что случившееся являлось терактом. Однако ФБР опровергло эти сообщения. На месте аварии не обнаружено никаких следов взрывчатых веществ и иных признаков связи с террористической деятельностью.

Расследование ФБР закрыто, разбираться с аварией далее предстоит полицейским.

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