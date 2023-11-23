Главком ВСУ объявил ситуацию на фронте трудной, но контролируемой

Россия продолжает спецоперацию

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является затруднительной, однако остается под контролем. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинский командир отметил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Об этом он заявил во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн", сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие значимых успехов в контрнаступлении ВСУ – "плохой сигнал". Политик признал, что наступательные операции украинских войск на ключевых направлениях фронта провалились.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что потери противника за ноябрь составили свыше 13 700 военных и около 1800 единиц техники. При этом все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились.

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