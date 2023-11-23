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Главком ВСУ объявил ситуацию на фронте трудной, но контролируемой

10:04
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является затруднительной, однако остается под контролем. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Украинский командир отметил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Об этом он заявил во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн", сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие значимых успехов в контрнаступлении ВСУ – "плохой сигнал". Политик признал, что наступательные операции украинских войск на ключевых направлениях фронта провалились.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что потери противника за ноябрь составили свыше 13 700 военных и около 1800 единиц техники. При этом все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились.

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