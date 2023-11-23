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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

09:48
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Москва предоставит льготы промплощадкам

Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка. Среди них - рациональное использование городской земли (не менее 70% объектов капитального строительства должно быть задействовано в экономической деятельности), инвестирование в создание или модернизацию производства (не менее 57,4 млн на 1 га площади за последние пять лет), заработная плата работников должна быть не меньше средней по отрасли.

В свою очередь город окажет компаниям поддержку. Так, пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает снижение налога на прибыль с 17% до 13,5%; сниженные ставку земельного налога и арендной платы за землю, а также нулевую ставку налога на имущество.

Ранее Сергей Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве. В настоящий момент в столице реализуется 80 инвестпроектов, благодаря которым будет создано более 52 тысяч рабочих мест. Под масштабные инвестпроекты с 2016 года город предоставляет участки без торгов. Застройщики получают землю в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет

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