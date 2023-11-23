Перемирие откладывается? Свежие сводки с Ближнего Востока

Временных мер явно недостаточно

Рейд ЦАХАЛ в городке Тель-аль-Хава южнее Газы - израильский спецназ взял штурмом местный офис разведки ХАМАС. И, как сообщают военные, им в руки попали ценные материалы о подземной инфраструктуре палестинских группировок. Палестинцы в ответ проводят стремительные вылазки. Уничтожают израильскую бронетехнику из гранатометов.

Долгожданное, пусть даже временное перемирие и обмен пленными и заложниками откладываются. Как минимум - еще на день. Якобы не до конца согласованы списки, представленные ХАМАС Тель-Авиву. И хотя гуманитарная акция еще не состоялась, премьер Нетаньяху четко дает понять - обмен не повод полностью сворачивать боевые действия.

В отличие от Нетаньяху, родственники похищенных израильтян в полной растерянности. 48 дней они ждали хоть каких-то известий о своих близких. И вот, когда появилась надежда на освобождение, правительство Израиля вновь заявило, что с обменом не спешит. Дождаться возвращения из израильских тюрем своих детей очень надеются и семьи палестинцев.

Тем временем авиация ЦАХАЛ нанесла новый удар по Хан-Юнису. Разрушены еще четыре дома. В Газе погибших хоронят в общих могилах. Число жертв - по последним данным - более 14 с половиной тысяч. Еще 7 тысяч пропали без вести.

Обстановка в зоне конфликта - главная тема заседания Совбеза ООН. Россия приветствует достигнутые соглашения о прекращении огня, но временных мер явно недостаточно.

"Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны намерены этому всячески способствовать в тесной координации с региональными партнерами", - заявил постпред России Василий Небензя.

ООН намерено использовать паузу в боевых действиях, чтобы расширить гуманитарные операции в секторе Газа. Первые результаты, несмотря на дипломатическое сопротивления Израиля, уже есть. Накануне организация добилась пропуска через границу почти 80 грузовиков с топливом, продуктами и лекарствами, которые распределят среди больниц и в лагерях беженцев.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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