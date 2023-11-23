ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пострадавший при ударе ВСУ военкор Борис Максудов скончался: что известно

11:42
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Его съемочная группа попала под обстрел накануне

Последствия ударов украинских карателей по мирным кварталам юго-востока Украины военкор Борис Максудов фиксировал практически в ежедневном режиме. В зоне спецоперации он работал с первых дней. Рассказывал о преступлениях киевского режима.

Выпускник Сочинского социально-педагогического университета, специализирующийся на русской и зарубежной литературе, раньше освещал культурные и общественно-политические события. Долгое время работал в Крыму, рассказывая о жизни республики после воссоединения с Россией. Несколько лет Борис Максудов возглавлял корпункт канала "ТВ Центр" на полуострове.

"В Крыму были бурные события, строился Крымский мост, начиналась строиться Таврида. Много всяких объектов, Мы с ним, можно сказать, ночами, сутками были в машине. Он и спал и просыпался. Он был такой человек, который мог в машине проснуться и прокричать: "Я придумал, я придумал стендап! Давай сейчас это будем организовывать", - вспоминает Максим Володин, ассистент оператора телеканала "ТВ Центр".

Еще два года назад в интервью коллегам Борис Максудов говорил, что не любит оружие и зона военных действий - последнее место, куда попросится в командировку. Не из соображений безопасности, а просто потому, что по душе больше мирная жизнь. Но когда началась спецоперация, полностью погрузился в ее суровые реалии. Хотя и продолжал в своих материалах делать акцент на людях. Об этом за несколько дней до гибели репортер написал на своей странице в соцсетях: "Самое ценное в зоне СВО (и одновременно обесцененное) - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочее. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".

22 ноября Борис Максудов готовил материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. Недалеко от села Мирное по группе журналистов был нанесен прицельный удар с беспилотника, начиненного осколочными боеприпасами.

"Внезапно раздался взрыв, и я увидел в 50 метрах от нас облачко черного дыма. "Воздух", крикнули наши провожатые, после чего мы под засохшие ветки спрятались. Был еще один взрыв, после чего улетел коптер. Видимо, перезарядился. Прилетел и один сброс сделал, и вот результат", - говорит Андрей Хорьков, корреспондент телеканала "За!ТВ".

Борис получил тяжелые осколочные ранения и открытые переломы. Помощь ему начали оказывать сразу же. Военкора оперативно эвакуировали в госпиталь Минобороны. Еще накануне медики говорили, что угрозы жизни нет. Но сегодня в 6 утра журналист скончался при транспортировке из Токмака в Джанкой.

Соболезнования родным и близким выражают друзья, коллеги и все, кому довелось знать Бориса Максудова и как человека, и как профессионала.

"Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", - указал глава Крыма Сергей Аксенов.

Соболезнования выразила и официальный представитель МИД. Мрия Захарова отметила: российские журналисты много лет являются целью Киева. Но, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой профессиональный долг. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Борис Максудов
Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.