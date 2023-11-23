Пострадавший при ударе ВСУ военкор Борис Максудов скончался: что известно

Его съемочная группа попала под обстрел накануне

Последствия ударов украинских карателей по мирным кварталам юго-востока Украины военкор Борис Максудов фиксировал практически в ежедневном режиме. В зоне спецоперации он работал с первых дней. Рассказывал о преступлениях киевского режима.

Выпускник Сочинского социально-педагогического университета, специализирующийся на русской и зарубежной литературе, раньше освещал культурные и общественно-политические события. Долгое время работал в Крыму, рассказывая о жизни республики после воссоединения с Россией. Несколько лет Борис Максудов возглавлял корпункт канала "ТВ Центр" на полуострове.

"В Крыму были бурные события, строился Крымский мост, начиналась строиться Таврида. Много всяких объектов, Мы с ним, можно сказать, ночами, сутками были в машине. Он и спал и просыпался. Он был такой человек, который мог в машине проснуться и прокричать: "Я придумал, я придумал стендап! Давай сейчас это будем организовывать", - вспоминает Максим Володин, ассистент оператора телеканала "ТВ Центр".

Еще два года назад в интервью коллегам Борис Максудов говорил, что не любит оружие и зона военных действий - последнее место, куда попросится в командировку. Не из соображений безопасности, а просто потому, что по душе больше мирная жизнь. Но когда началась спецоперация, полностью погрузился в ее суровые реалии. Хотя и продолжал в своих материалах делать акцент на людях. Об этом за несколько дней до гибели репортер написал на своей странице в соцсетях: "Самое ценное в зоне СВО (и одновременно обесцененное) - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочее. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".

22 ноября Борис Максудов готовил материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. Недалеко от села Мирное по группе журналистов был нанесен прицельный удар с беспилотника, начиненного осколочными боеприпасами.

"Внезапно раздался взрыв, и я увидел в 50 метрах от нас облачко черного дыма. "Воздух", крикнули наши провожатые, после чего мы под засохшие ветки спрятались. Был еще один взрыв, после чего улетел коптер. Видимо, перезарядился. Прилетел и один сброс сделал, и вот результат", - говорит Андрей Хорьков, корреспондент телеканала "За!ТВ".

Борис получил тяжелые осколочные ранения и открытые переломы. Помощь ему начали оказывать сразу же. Военкора оперативно эвакуировали в госпиталь Минобороны. Еще накануне медики говорили, что угрозы жизни нет. Но сегодня в 6 утра журналист скончался при транспортировке из Токмака в Джанкой.

Соболезнования родным и близким выражают друзья, коллеги и все, кому довелось знать Бориса Максудова и как человека, и как профессионала.

"Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", - указал глава Крыма Сергей Аксенов.

Соболезнования выразила и официальный представитель МИД. Мрия Захарова отметила: российские журналисты много лет являются целью Киева. Но, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой профессиональный долг.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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