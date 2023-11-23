Спецслужбы США и Канады расследуют резонансную аварию на границе двух стран

Машина врезалась в КПП

Очевидцы происшествия сначала не поверили своим глазам. В реальной жизни такое увидишь нечасто. Дорогой автомобиль на огромной скорости движется к пропускному пункту и в какой-то момент в прямом смысле взмывает в воздух, после чего врезается в ограждение КПП. Еще несколько секунд - и взрыв.

Водитель и пассажир погибли. Пограничнику повезло. В момент аварии он находился в будке, которая его и спасла. Сотрудник отделался легкими травмами.

ЧП произошло на границе США и Канады на Радужном мосту - он проходит через Ниагарский водопад. Сооружение перекрыли, как и все ближайшие трассы. Появилась информация о частичной приостановке работы международного аэропорта Баффало в штате Нью-Йорк, но позже ее опровергли. О происшествии доложили Джо Байдену.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо узнал об аварии на заседании парламента.

"Мы находимся в тесном контакте с представителями США и следим за ходом расследования. В настоящее время закрыты четыре погранперехода. Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на границе. Ситуация очень серьезная. Господин спикер, сейчас мне придется извиниться и покинуть заседание, чтобы продолжить работу", - сказал он.

Агенты ФБР нашли на месте ЧП портфель и сразу предположили, что в нем могла находиться взрывчатка. Вызвали саперов. Но опасения не подтвердились. В самой машине ничего подозрительного также не обнаружили.

"Не было онлайн-угроз. Никто не взял на себя ответственность. Исходя из предварительного расследования, нет признаков теракта", - сообщила Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк.

В ФБР квалифицировали дело как ДТП и передали местной полиции.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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