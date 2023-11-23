В Сочи вывели три новых сорта мандаринов

Ученые используют разные методы скрещивания

Этот сад - дело семейное. Закладывал его отец фермера, а саженцы предоставил дедушка - местный агроном Смбат Кочконян. Когда-то он руководил питомником в одном из абхазских колхозов, а сейчас тоже работает в Сочи.

"Со всего сада - 200-300 килограммов. Кожура тонкая, вкусный плод, сладкий. Лечим своевременно, кормим растения органическими удобрениями, чтобы полезные вещества были", - рассказывает фермер Юрий Полетаев.

Есть здесь и известный китайский морозостойкий сорт - уншиу. Он хорошо зимует и дает приличный урожай. Плоды могут спокойно провисеть на деревьях и до весны, но качество их пострадает. Поэтому собирать мандарины будут вплоть до Нового года, чтобы один из главных символов праздника был вкусным и свежим.

Сочи - единственное место в России, пригодное для выращивания цитрусовых. Это самые южные сады нашей страны и одновременно - самые северные в мире. Поэтому без собственных сортов не обойтись. Местные селекционеры в этом году вывели сразу три новых.

Чтобы повысить живучесть цитрусовых, ученые используют разные методы скрещивания. "Академический", например, получили с помощью клоновой селекции. Эти мандарины полностью приспособлены к местному климату.

"У них не наблюдается вот этого активного осеннего роста, что, как правило, повреждается низкими температурами. Надеемся, что они достойно займут нишу в нашем субтропическом климате", - говорит Раиса Кулян, заведующая лабораторией селекции Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур.

Зреют плоды поздно - в ноябре, переносят заморозки до -9. Всего в теплице сейчас около 100 перспективных сортов, над которым селекционеры продолжают работу. Так что, без поставок от ближайших соседей еще не обойтись.

Как говорят таможенники, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сельхозпродукции в новом сезоне увеличилась в полтора раза. В сутки таможенный контроль проходит 90 автомобилей, необходимые таможенные процедуры проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.

В этом году урожай мандаринов в Абхазии ожидается чуть меньше прошлогоднего, но по качеству, обещают поставщики, он будет гораздо лучше. А на границе с Россией абхазские власти даже планируют предоставить отдельные полосы специально для большегрузов с цитрусовыми, чтобы у всех на столе были свежие мандарины.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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