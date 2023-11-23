В Москве подвели итоги экологической премии

Поступило более 80 тысяч заявок от детей и взрослых из 70 стран

В Москве подвели итоги международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого". Она посвящена сохранению окружающей среды и популяризации экологической культуры.

В третьем сезоне поступило более 80 тысяч заявок от детей и взрослых из 70 стран. Участники представили творческие и научные проекты в защиту природы.

Приветственное слово конкурсантам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что во многом благодаря премии подростки и молодежь начинают заниматься волонтерской деятельностью и успешно воплощают в жизнь новые идеи экологической безопасности.

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