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В "Современнике" прошел предпоказ спектакля Гарика Сукачева

11:57
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Пьеса, основанная на романе, рассказывает о жизни мальчика-аутиста

В столичном театре "Современник" прошел предпоказ спектакля "САШАШИШИН". Пьеса, основанная на романе Александры Николаенко, рассказывает об "особенном человеке".

Главный герой - мальчик-аутист Саша. Истории из его жизни перемешаны во времени, а нелинейное повествование воплощают на сцене актеры и куклы. Эта постановка - первая совместная работа "Современника" и Театра кукол имени Образцова.

Премьера спектакля пройдёт 29 ноября. Режиссер-постановщик - Гарик Сукачев.

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Предпоказ премьеры спектакля Гарика Сукачева "Сашашишин" в театре "Современник"
Предпоказ премьеры спектакля Гарика Сукачева "Сашашишин" в театре "Современник"
Предпоказ премьеры спектакля Гарика Сукачева "Сашашишин" в театре "Современник"
Предпоказ премьеры спектакля Гарика Сукачева "Сашашишин" в театре "Современник"
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