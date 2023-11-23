В "Современнике" прошел предпоказ спектакля Гарика Сукачева

Пьеса, основанная на романе, рассказывает о жизни мальчика-аутиста

В столичном театре "Современник" прошел предпоказ спектакля "САШАШИШИН". Пьеса, основанная на романе Александры Николаенко, рассказывает об "особенном человеке".

Главный герой - мальчик-аутист Саша. Истории из его жизни перемешаны во времени, а нелинейное повествование воплощают на сцене актеры и куклы. Эта постановка - первая совместная работа "Современника" и Театра кукол имени Образцова.

Премьера спектакля пройдёт 29 ноября. Режиссер-постановщик - Гарик Сукачев.

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