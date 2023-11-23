Скончался пострадавший при обстреле военкор Борис Максудов

Накануне он получил травмы после обстрела

Военный корреспондент Борис Максудов погиб после удара со стороны ВСУ.

Максудов получил ранение накануне во время съемки недалеко от села Мирного. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Максудов получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и другие травмы.

Максудова доставили в военный госпиталь Токмака. Ночью врачи приняли решение перевезти его в Джанкой. По дороге военкор скончался.

Информацию о гибели Бориса Максудова подтвердил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир" - сказал Киселев.

Ранее Борис Максудов был специальным корреспондентом "ТВ Центра" в Крыму. Редакция телеканала выражает соболезнования родным и близким журналиста.

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