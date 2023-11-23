В России предотвращен теракт против высокопоставленного военного

Об этом рассказали в ФСБ

В России задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего российского Министерства обороны. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказали в Федеральной службе безопасности.

В ведомстве уточнили, что задержали украинца, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже. Украинские кураторы поставили перед ним задачу выяснить, где проживает российский военный, и ликвидировать его, заложив и подорвав взрывное устройство.

Планы киевского режима были разоблачены и сорваны, расследуется уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

Ранее стали известны новые детали подготовки Украиной покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. В суде обвиняемый по делу о подготовке покушения Максим Дружинин рассказал, что Соловьева планировали убить из-за "профессиональной деятельности и активной поддержки СВО". При этом исполнителям покушения обещали 1 миллион рублей.

Угрожающая риторика из Киева раздается в адрес российского лидера Владимира Путина. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что "покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях", при этом "ничего у них не получится".

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