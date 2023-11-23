Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения

Предлагается уравнять льготы и усилить поддержку бойцов

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту Владимиру Путину с предложениями по мерам поддержки бойцов.

Об этом в четверг, 23 ноября, заявил руководитель группы Андрей Турчак. В частности, предлагается распространить льготы, положенные только контрактникам, еще и на добровольцев. Также стоит утвердить особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму в связи с боевыми действиями.

Рабочая группа предлагает дать возможность родителям и супругам тяжелораненых брать на период ухода за ними отпуск на работе, сказал Турчак. После протезирования парламентарий предлагает ввести обязательную реабилитацию - массаж, физиолечение, лечебная физкультура.

"Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Тем военнослужащим, которые собираются в отпуск или на лечение, будут заранее бронировать билеты, так как часто случается так, что в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам.

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