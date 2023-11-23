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Бочкарёв: С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв м недвижимости

10:51
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Строительная отрасль остается одним из драйверов развития экономики столицы

557 разрешений на строительство объектов общей площадью более 14,5 млн кв. метров выдал с начала года Мосгосстройнадзор. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям и является одним из драйверов развития экономики столицы. С начала года городские и частные застройщики начали возведение 14,5 млн кв. метров недвижимости. Это на 8% больше, чем годом ранее. При этом более 67% общего объёма строящейся недвижимости приходится на инвесторские проекты.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, больше всего разрешений на строительство с начала года выдано в Троицком и Новомосковском административных округах.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда столицы, достиг почти 10 млн кв. м. В работу по переселению включена 601 площадка. Это дает возможность организовать "волновое переселение" в кварталах, а значит и ускорить реализацию самой программы.

Кроме того, с начала года в Москве введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тыс. кв. метров. Это на 37% выше прошлогодних показателей. Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы.

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