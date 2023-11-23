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ФТС уточнила порядок работы КПП на границе с Финляндией

11:40
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Работать будет единственный пункт пропуска

После закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска в Мурманской области. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказали в Федеральной таможенной службе России (ФТС).
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В ведомстве напомнили, что в Хельсинки принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла").

Соответственно, единственным работающим пунктом пропуска останется МАПП "Райа-Йоосеппи" (сопредельный МАПП "Лотта" в Мурманской области), цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на недружественные шаги финских властей анекдотом про "хитрых русских", которые так или иначе перебрались через границу, в том числе на велосипедах.

При этом норвежские власти думают последовать примеру Хельсинки и не исключат закрытие границы с Россией. Об этом рассказал глава кабмина Норвегии, но при этом пока никакой конкретики он не привел.

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КПП на границе с Финляндией
КПП на границе с Финляндией
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