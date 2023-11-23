В Бенгальском заливе прошли российско-индийские учения

Военные отработали стрельбы по морским и воздушным целям

В Бенгальском заливе прошли российско-индийские военно-морские учения.

Они продолжались два дня 21-22 ноября. Цель учений – укрепление сотрудничества и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Боевые корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи отработали навыки пополнения запасов на ходу, сообщает ТАСС со ссылкой на отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Кроме того, индийские летчики отработали посадку на палубу корабля ВМФ России, а российские – на борт эсминца ВМС Индии.

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