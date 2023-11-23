ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бенгальском заливе прошли российско-индийские учения

11:42
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Военные отработали стрельбы по морским и воздушным целям

В Бенгальском заливе прошли российско-индийские военно-морские учения.

Они продолжались два дня 21-22 ноября. Цель учений – укрепление сотрудничества и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Боевые корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи отработали навыки пополнения запасов на ходу, сообщает ТАСС со ссылкой на отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Кроме того, индийские летчики отработали посадку на палубу корабля ВМФ России, а российские – на борт эсминца ВМС Индии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-индийские военно-морские учения
Российско-индийские военно-морские учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.