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У Бари Алибасова обнаружили опухоль

12:13
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Врачи настаивают на удалении новообразования

У продюсера легендарной группы "На-На" Бари Алибасова обнаружили опухоль – врачи настаивают на необходимости хирургического вмешательства, передает SHOT.

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По данным издания, 76-летний продюсер пожаловался врачам на сильнейшую боль в области живота. Во время обследования специалисты выявили у него доброкачественную опухоль размером в один сантиметр – она находится в органах репродуктивной системы.  

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