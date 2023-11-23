У Бари Алибасова обнаружили опухоль

Врачи настаивают на удалении новообразования

У продюсера легендарной группы "На-На" Бари Алибасова обнаружили опухоль – врачи настаивают на необходимости хирургического вмешательства, передает SHOT.

По данным издания, 76-летний продюсер пожаловался врачам на сильнейшую боль в области живота. Во время обследования специалисты выявили у него доброкачественную опухоль размером в один сантиметр – она находится в органах репродуктивной системы.

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