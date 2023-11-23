Врач раскрыл неочевидную причину бессонницы

Проблемы со сном - симптом заболевания почек

Бессонница – главный симптом хронической почечной недостаточности. Об этом в интервью ток-шоу "О самом главном" рассказал врач Сергей Агапкин.

Врач назвал проблемы со сном главным симптомом наличия у пациента хронического заболевания почек. По его словам, недосып или повседневная усталость существенно влияют на качество работы парного органа.

"Заболевания почек могут проявляться совершенно разными симптомами", - продолжил Агапкин, чьи слова приводит "Лента.ру".

Рассказывая о других проявлениях почечной недостаточности, специалист отметил, что пониженный уровень гемоглобина может свидетельствовать о нарушении работы выделительной системы.

Ранее врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о рисках возникновения онкологических заболеваний наружного покрова. По словам специалиста, накапливающейся в клетках кожи ультрафиолет приводит к образованию доброкачественных и злокачественных опухолей.

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