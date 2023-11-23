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Власти Катара разъяснили порядок освобождения заложников Израилем и ХАМАС

12:23
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Стороны конфликта достигли соглашения

Катару удалось убедить стороны палестино-израильского конфликта в необходимости освобождения заложников и узников на систематической основе. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал министр иностранных дел государства Мухаммед аль-Хулайфи.
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Он пояснил телеканалу CNN, что "это будет организованное расписание, которое позволит обеспечить освобождение людей каждый день, и каждая сторона в курсе своих обязательств".

Аль-Хулайфи уточнил, что Катар узнает список освобождаемых заложников "в первые часы вступления в действие этой договоренности, после чего сообщит необходимую информацию другой стороне конфликта или государству, гражданами которого являются эти заложники.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что наряду с Соединенными Штатами и Израилем освобождением заложников занимаются Египет и Катар. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации.

Руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби уточнил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. По словам политика, контакты об освобождении заложников "продвигаются и продолжаются постоянно".

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