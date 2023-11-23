Собянин: Маршруты наземного транспорта становятся ближе к станциям метро и МЦД

Улучшение работы городского транспорта продолжается

В 2023 году в столице было улучшено 100 маршрутов наземного городского транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, столичный общественный транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и нахождения в пути.

Мэр отметил, что к запуску новых линий наземного метро изменения коснулись маршрутов у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4 — к полному открытию БКЛ сделали удобнее 12 маршрутов.

Улучшение работы городского транспорта продолжается. Мы постоянно учитываем пожелания пассажиров: автобусы и электробусы начинают подъезжать к новым ЖК; маршруты продлеваются до новых станций; сокращаются интервалы движения; подбираются более удобные места для остановок.

Ранее Собянин рассказал, что за четыре года пассажиры совершили свыше 725 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах. Строители полностью завершили работы по интеграции железнодорожных направлений с МЦК, а в ближайшее время будут построены новые МЦД-вокзалы: Митьково и Петровско-Разумовская.

Наряду с этим продолжается масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы. В ближайшие годы в городе появятся более 200 объектов, которые помогут еще лучше связать районы, а жители получат новые маршруты, позволяющие значительно экономить время.

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