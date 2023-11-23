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Bild: В Германии предотвратили госпереворот

12:31
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Задержаны 20 человек

Немецкая полиция проводит обыски по делу о планах госпереворота в стране.

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила газета Bild. Обыски прошли в восьми федеральных землях. Задержаны 20 человек, им предъявлены обвинения.

DPA пишет, что антитеррористическая операция проводилась против крайне правой организации "граждане Рейха" - они не признают Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. Всего в Германии на сегодняшний день насчитывается около 23 тысяч сторонников этой идеологии.

В декабре прошлого года в Германии "граждане Рейха" тоже планировали осуществить захват власти. Были задержаны 25 человек.

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