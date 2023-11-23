"Постоянно обо мне врут!": Бари Алибасов опроверг данные об обнаружении опухоли

Продюсер находится дома

Продюсер легендарной группы "На-На" Бари Алибасов опроверг данные об обнаружении у него доброкачественной опухоли размером в один сантиметр. Его слова приводит телеканал "360".

"Постоянно обо мне (неправду – прим. ред) пишут", - посетовал Алибасов.

76-летний продюсер подтвердил, что в данный момент находится дома в кругу семьи. По его словам, появившиеся в Telegram-каналах публикации об экстренной госпитализации в больницу не соответствуют действительности.

Информацию о госпитализации композитора Бари Алибасова из-за обнаружения у него опухоли опубликовал SHOT. По данным издания, музыкальный продюсер якобы почувствовал сильнейшую боль в области живота. Во время обследования врачи выявили у него доброкачественную опухоль и настояли на необходимости хирургического вмешательства.

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