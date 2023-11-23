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Судебные приставы начали розыск имущества рэпера Face*

14:45
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Рэпер не оплатил штраф

Приставы планируют арестовать имущество рэпера Face* (настоящие имя – Иван Дремин*) из-за неоплаты задолженности по штрафу – сотрудники ФССП уже начали розыск владений артиста на территории республики Башкортостан, передает Mash.

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26-летний рэпер получил штраф из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов на территории России. По данным издания, погасить задолженность самостоятельно артист не в состоянии, поскольку перед отъездом из страны он ликвидировал свое юридическое лицо.

8 апреля 2022 года рэпера Face* включили в список иностранных агентов. Он стал первым музыкальным исполнителем, добавленным в реестр иноагентов.

*признан в России иноагентом

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