Он был ранен при атаке украинского беспилотника в Запорожской области

В Кремле не ожидают, что гибель российского журналиста Бориса Максудова в Запорожской области от ранений, полученных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), станет основанием для соболезнований со стороны представителей западных стран. Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что считает большой трагедией гибель корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова и выражает его близким свои соболезнования.

Однако очевидно, что никаких соболезнований в связи с этим от стран Запада не поступит, подчеркнул Песков.

Мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то, что придерживаются откровенно, фактически официально каких-то двойных стандартов, они вообще непонятно, каких стандартов придерживаются.

Ранее стали известны новые детали подготовки Украиной покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. В суде обвиняемый по делу о подготовке покушения Максим Дружинин рассказал, что Соловьева планировали убить из-за "профессиональной деятельности и активной поддержки СВО". При этом исполнителям покушения обещали 1 миллион рублей.

При этом на поле боя Россия остается непобедимой. Песков подчеркивал, что стратегические партнеры Украины – США и Евросоюз – ни при каких условиях не смогут одержать победу над ВС России.

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