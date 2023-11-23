Минск встретил Путина метелью

На улице практически нулевая видимость

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

В день саммита столицу Белоруссии накрыла метель, сообщает РИА Новости. На улице практически нулевая видимость, валит снег и гуляет сильный ветер.

Несмотря на непогоду, аэропорт Минска продолжает работу в штатном режиме. В Сети появились кадры, где Путин спускается с трапа самолета.

Российского президента встретили премьер-министр страны Роман Головченко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, уточняет Sputnik.

Заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 23 ноября. В белорусской столице собрались лидеры всех стран ОДКБ, за исключением Армении. Участники саммита обсудят вопросы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

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