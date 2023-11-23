ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск встретил Путина метелью

12:56
  • четверг
  • 23 ноября 2023

На улице практически нулевая видимость

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

В день саммита столицу Белоруссии накрыла метель, сообщает РИА Новости. На улице практически нулевая видимость, валит снег и гуляет сильный ветер.

Несмотря на непогоду, аэропорт Минска продолжает работу в штатном режиме. В Сети появились кадры, где Путин спускается с трапа самолета.

Российского президента встретили премьер-министр страны Роман Головченко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, уточняет Sputnik.

Заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 23 ноября. В белорусской столице собрались лидеры всех стран ОДКБ, за исключением Армении. Участники саммита обсудят вопросы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.