Путин объяснил важность встреч конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей

Они проводятся каждый год

Ежегодные встречи конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) — это знаковое событие, поскольку на этой площадке проходят дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам мероприятия, опубликованном в четверг, 23 ноября.

Глава государства подчеркнул, что делегаты уделяют особое внимание вопросам сохранения традиций отечественного телевещания, но при этом поддерживают юные таланты и помогают становлению молодых профессионалов, сообщает РИА Новости.

Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что средства массовой информации помогли выстроить единство российского общества, благодаря чему оно "в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность".

В условиях спецоперации глава государства уделяет особое внимание контактам с военными корреспондентами — они будут продолжаться, заверили в Кремле. Песков пояснял, что это "важный элемент получения президентом информации с мест".

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